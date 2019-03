Mais de 80% das pessoas que têm obstruções respiratórias durante o sono não sabem o que lhes acontece à noite e, por isso, não estão a ser tratadas. O problema, designado Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) provoca sonolência e fadiga e pode estar associada a doenças crónicas como a hipertensão arterial e a diabetes tipo 2.





Ao fim de anos sem ser diagnosticada, o síndrome pode ser uma das principais causas dos cerca de 34 mil acidentes de viação que provocaram 501 mortos em 2017. O médico pneumologista Gustavo Reis, do Hospital Cuf de Santarém, explica à SÁBADO os sintomas da doença e os tratamentos disponíveis.

Como se manifesta o Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono?

O primeiro e mais comum sinal de apneia do sono é habitualmente observado pelos familiares do doente: a roncopatia (ressonar). Quem observa o doente enquanto dorme, refere frequentemente que "não tem um ressonar normal" e que por vezes, após um período de silêncio, em que parece não respirar, o doente volta a respirar de modo ofegante, após um ronco mais intenso.

A sonolência diurna excessiva devido à má qualidade do sono, é outro dos sintomas frequentemente associado a esta doença. Compromete a capacidade intelectual e desempenho das atividades diárias, eleva o risco de acidentes de viação e de trabalho. Estima-se que a sonolência diurna excessiva seja responsável por 10-30% de todos os acidentes de viação e represente a principal causa de acidentes fatais. Apesar de ser um sintoma estreitamente relacionado com a Apneia do Sono, é necessário ter em atenção que pode não estar presente até fases avançadas da doença – tornando, nestes casos, a manifestação da doença silenciosa. Como tal, a ausência de sonolência diurna excessiva não exclui a doença.

Outros sintomas frequentemente associados a esta doença, são: episódios abruptos de despertar noturno com falta de ar e palpitação cardíaca, dores de cabeça de predomínio matinal, insónia, sono fragmentado e sensação de sono não reparador, sendo recorrente o doente referir que 'acorda mais cansado do que quando se deita'. Esta má qualidade do sono produz ainda outros sintomas, tais como: défice de atenção, dificuldade de concentração, presença de irritação, ansiedade e impaciência durante o dia, bem como alterações de memória. No sexo masculino, a Apneia Obstrutiva do Sono encontra-se associada a impotência sexual.

Quais são os fatores de risco da doença?

A obesidade, envelhecimento, aumento do perímetro cervical, história familiar e alterações morfológicas faciais ou das vias aéreas superiores são alguns dos fatores de risco que mais frequentemente se associam à SAOS.

Em que idades é mais diagnosticada esta condição médica?

A SAOS pode desenvolver-se em qualquer pessoa, de qualquer idade, porém existem determinados grupos etários com risco acrescido e outros grupos em que a causa da obstrução, e consequentemente o tratamento, diferem. A noção de que o doente típico com Apneia do Sono encaixa no perfil do homem de meia idade com excesso de peso é um equívoco que frequentemente conduz ao erro de diagnóstico em doentes atípicos. Sendo verdade que este perfil de doente apresenta um elevado risco para a doença, de modo algum encerra em si a totalidade dos que sofrem com a doença.



As crianças também podem sofrer de SAOS?

Muitas crianças ressonam, mas apenas 2-3% têm apneia do sono. As causas da roncopatia nas crianças incluem as infecções respiratórias, desvio do septo nasal, obesidade, exposição ao tabaco, menor tónus muscular laríngeo e aumento das amígdalas e adenoides. Na maioria dos casos, este último factor, ao bloquear a via aérea superior da criança, é o responsável pelo desenvolvimento da apneia. Curiosamente o excesso de peso nesta idades parece ter menor influência no aparecimento e gravidade da apneia, comparativamente ao que sucede na idade adulta.



E os idosos?

É consensual que a patologia do sono aumenta com a idade e mais de metade dos adultos com idade superior a 65 anos apresentam perturbações crónicas do sono, que incluem dificuldade em adormecer, fragmentação do sono e redução do tempo total de sono por noite. Estudos indicam-nos que à medida que a pessoa envelhece a prevalência da apneia do sono aumenta. As causas para a elevada prevalência nos idosos relacionam-se com o aumento de deposição de tecido adiposo nas áreas envolventes à faringe, alterações estruturais desta última e com a redundância do palato mole.



Verificou-se um aumento significativo na prevalência nos últimos anos. Quantos doentes há com SAOS em Portugal?

Em Portugal, a prevalência da SAOS não é conhecida, bem como o perfil do doente com SAOS, nomeadamente no que se refere à gravidade, tratamento, comorbilidades e utilização dos serviços de saúde. De acordo com o estudo Hypnolaus, realizado em Lausanne (Suíça) a prevalência de SAOS moderada a grave em pessoas com idade superior a 40 anos foi de 23,4% nas mulheres e 49,7% nos homens. Se em Portugal a prevalência fosse semelhante, considerando os dados demográficos do portal Pordata relativos à nossa população, estaríamos a falar 755.870 mulheres e 1.269.916 homens, de idade superior a 40 anos.

Com base nos dados de um estudo da Rede de Médicos Sentinela e nos do Censos de 2011, é possível estimar a existência de cerca de 69.798 doentes com SAOS diagnosticada e registada nos cuidados de saúde primários, de entre a população de utentes com idade igual ou superior a 25 anos. Este número é, sem dúvida, claramente inferior ao real, pelo que ainda há um longo caminho a percorrer na sensibilização da população e dos profissionais de saúde para esta patologia, silenciosamente grave.

A condição é mais prevalente nos homens. Porquê?

Um dos aspectos intrigantes nesta patologia é a diferença de prevalência da doença entre géneros. Os estudos realizados confirmam de forma repetida e consistente que a SAOS é mais comum no género masculino. Apesar de se tratar de um tópico complexo e não completamente compreendido, pensa-se que a disparidade entre géneros resulte da diferença na distribuição do tecido adiposo, comprimento e colapsibilidade da via aérea superior, mecanismos neuroquímicos e hormonais.

Estima-se que a razão da prevalência entre sexos varie de 3:1 a 5:1 na população geral, podendo chegar a 10:1 na população clínica. É reconhecido que, para estes números, contribui o facto de que as mulheres poderem não apresentar a sintomatologia clássica e, como tal, estar subdiagnosticadas. A sonolência diurna pode ser erradamente relacionada com depressão ou outras condições neuropsiquiátricas. Uma segunda hipótese reside no facto de as mulheres apresentarem alguma relutância em assumir a roncopatia, um sintoma muitas vezes tido como pouco feminino. Uma terceira hipótese é a de que o homem apresenta geralmente SAOS mais grave e, como tal, de mais fácil identificação pelo seu médico de família.

Quais os riscos a que uma pessoa não diagnosticada pode estar sujeita no seu dia-a-dia?

A importância clínica da SAOS advém das repercussões cardiovasculares e das alterações neuropsicológicas, que resultam da intermitente redução da oxigenação sanguínea causada pelas repetidas paragens respiratórias. É preciso ter a noção que, dependendo da gravidade do quadro, um doente com apneia do sono pode ter centenas de paragens respiratórias numa noite.



Como surgem os problemas cardiovasculares?

Durante a paragem respiratória o conteúdo de oxigénio sanguíneo baixa rapidamente, levando à ativação do nosso sistema nervoso simpático, com consequente aceleração do ritmo cardíaco, aumento da pressão sanguínea e libertação de hormonas como cortisol e adrenalina. As doenças cardiovasculares são, assim, complicações comuns e potencialmente fatais da apneia do sono não tratada. A hipertensão arterial resistente aos medicamentos, a doença coronária, o enfarte do miocárdio, a insuficiência cardíaca, as arritmias (muitas vezes noturnas) e o acidente vascular cerebral ocorrem com maior frequência nos doentes com apneia do sono.

Por outro lado, estes episódios repetidos de apneia conduzem a microdespertares que, ainda que o doente não os percepcione, levam à fragmentação do sono e consequente fadiga/sonolência diurna. De acordo com a Associação Nacional para a Segurança Rodoviária, registaram-se no ano de 2017 em Portugal 34.416 acidentes de viação, dos quais resultaram 510 vítimas mortais e 43.985 feridos. Estima-se que a sonolência e a fadiga estejam envolvidas em aproximadamente 20% dos acidentes de viação. Um estudo recente realizado em 19 países europeus, no qual participaram 1.093 residentes em Portugal, concluiu que 23% dos participantes já tinham adormecido durante a condução nos últimos 2 anos e 8% referiram ter tido um risco de acidente de viação como consequência de terem adormecido.



Também pode ser um problema no local de trabalho?

A produtividade é um termo lato onde se incluem temáticas como o absentismo, subperformance e comportamento desajustado no local de trabalho. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, São Francisco, a SAOS contribui para a incapacidade laboral e diminuição da produtividade. Estima-se que a SAOS não tratada tenha representado, nos EUA, uma perda de produtividade aproximada de 79,5 mil milhões de euros em 2015. A perda de produtividade no posto de trabalho representou 77,4% deste valor. Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, o tratamento da SAOS conduziu a uma redução de 1,8 dias de absentismo por ano e um aumento médio de produtividade de 17,3%.

Como é feito o diagnóstico?

Em muitos casos, o doente não tem conhecimento dos episódios de apneia e são os familiares que se apercebem dos sinais, especialmente durante a noite. Por esta razão, a família do doente têm um papel fundamental na deteção de eventuais sinais e sintomas desta patologia, como por exemplo: o ressonar intenso, movimentos corporais frequentes e paragens respiratórias.

O diagnóstico de SAOS é efectuado através da realização de um estudo do sono. Presentemente a esmagadora maioria dos diagnósticos é realizada através do Estudo Cardiorrespiratório do Sono. Este estudo realiza-se, hoje, no conforto do domicílio do doente, onde este dorme com um dispositivo que analisa múltiplas variáveis fisiológicas. Note-se que nem todas as pessoas que ressonam ou têm sintomas semelhantes aos descritos sofrem de Apneia Obstrutiva do Sono, existindo outros distúrbios do sono passiveis de causar sonolência diurna e sono de má qualidade. Assim, em casos específicos ou sempre que deste primeiro exame resultem dúvidas relativamente ao diagnóstico, será proposto ao doente a realização de uma polissonografia num laboratório do sono.

Quais os tratamentos disponíveis?

Hoje, a medicina dispõe de uma vasta oferta de alternativas, todas elas altamente evoluídas tecnologicamente, proporcionando ao doente conforto e liberdade. A escolha do tipo de tratamento adequado para a Apneia Obstrutiva do Sono depende de vários fatores, entre os mais relevantes: a gravidade da doença, traduzida pelo número e duração das paragens respiratórias, as características morfológicas do doente, a presença de outras doenças concomitantes e, dentro do possível, a preferência do doente.

Usa-se muitas vezes o ventilador CPAP.

O CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) é um equipamento médico que mantém patente a via aérea superior, evitando a apneia. O tratamento com CPAP é, atualmente, a forma mais comum de tratamento para os doentes com o diagnóstico de Apneia Obstrutiva do Sono moderada ou grave e deve ser utilizado dentro da prescrição e indicação médica, todas as noites, sem interrupções. Estes equipamentos são atualmente de dimensão muito reduzida (do tamanho de um pacote de leite de 1L), facilmente transportáveis e silenciosos, por força da grande evolução tecnológica que sofreram nos últimos anos. Apresentam, igualmente, uma infinidade de máscaras nasais e faciais, bem como a possibilidade de humedecer ou aquecer o ar, permitindo encontrar uma solução ajustada à necessidade e preferência de cada doente.

O ventilador é bem aceite pelos doentes?

Na minha prática clínica diária constato, a cada dia, uma maior aceitação desta terapia. O doente, cuja apneia impacta negativamente a sua saúde e qualidade de vida, adapta-se com grande facilidade. Chega a ser curioso constatar que, após pouco tempo de utilização, a maioria dos doentes refere já não se sentir confortável a dormir sem o dispositivo. Além disso, nos doentes sintomáticos, a melhoria é acentuada, sendo frequente ouvir, no consultório "Doutor, eu já não sabia o que era descansar" ou "Já consigo fazer a A1 sem ter que dormitar nas áreas de serviço". A melhoria é percecionada não só pelos doentes, mas igualmente pelos familiares próximos, nomeadamente os cônjuges, que me agradecem pelo facto do parceiro já não ressonar, o que em inúmeros casos significa o casal voltar a partilhar o leito.



Quais são os outros tratamentos disponíveis?

O Dispositivo de Avanço Mandibular (DAM ) é um dispositivo médico intra-oral aplicável no tratamento da apneia do sono ligeira e na roncopatia. Este dispositivo permite uma maior passagem de ar através das vias aéreas durante o sono. É um dispositivo feito à medida de cada doente, de pequenas dimensões, muito cómodo e de fácil transporte, constituindo uma alternativa válida, mas apenas nos doentes selecionados e por prescrição e indicação médica.

Existem ainda casos específicos em que o doente apresenta apneias quase exclusivamente em decúbito dorsal [deitado de barriga para cima]. Nestes, poderá optar-se pela terapia posicional, que tem por objetivo impedir que o doente durma naquela posição, induzindo-o a dormir em decúbito lateral [deitado de lado]. São exemplos desta abordagem os recentes e inovadores dispositivos cervicais, recém-chegados ao mercado português, que através de um sensor de posicionamento vibram sempre que o doente se posiciona em decúbito dorsal.