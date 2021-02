Quer saber se é intolerante ao Brufen ou à aspirina?

Foram precisos 20 anos para que M., de 39 anos, descobrisse por que razão passava tão mal sempre que era operada. Tudo começou quando foi diagnosticada com um cancro da mama.



Foi operada e fez uma mastectomia mas, depois da cirurgia, começou com uma dor forte no tórax e sensação de falta de ar. Deram-lhe um analgésico indicado para dores moderadas a graves, chamado Tramadol, e também morfina.



Mas, em vez de melhorar, a profissional de saúde ficou ainda pior: começou com delírios, dores de cabeça intensas e vómitos e foi mesmo necessário substituir a medicação que lhe estavam a fazer. Só recentemente, e depois de passar por cinco pós-operatórios complicados, exatamente com os mesmos sintomas, é que perceberia que tem uma intolerância aos medicamentos que lhe davam para aliviar as dores.