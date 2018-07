Em pleno Verão, o mau tempo pode ser um problema e não é só pelo impedimento dos banhos de sol e idas à praia. De acordo com um estudo da Academia de Neurologia dos Estados Unidos da América, os dias cinzentos e tempestades são uma das causas de dores de cabeça. E tudo por causa das variações na pressão da atmosfera. Confuso?

Tudo começou quando um grupo de cientistas decidiu estudar mais de sete mil pacientes diagnosticados com dor de cabeça num centro de saúde de Boston entre 2000 e 2007, de acordo com o Scientific American.

Ao mesmo tempo, acederam aos dados do Serviço Nacional do Clima norte-americano, para monitorizar as flutuações em temperatura, humidade e pressão atmosférica nas horas próximas à visita ao hospital dos doentes.

Além de terem descoberto que os aumentos da temperatura significavam uma maior probabilidade de dor de cabeça, os cientistas encontram dados que apontavam para um risco acrescido de dores a cada descida acentuada da pressão atmosférica.

De acordo com o estudo, o risco de ganhar uma dor de cabeça subia 7,5% cada vez que a temperatura subia cerca de 5ºC de um dia para o outro e cerca de 6% se houvesse uma descida de, pelo menos, cinco milímetros na pressão da atmosfera antes da visita do paciente ao centro de saúde.

Esta descida está associada ao aparecimento de tempestades e os seus baixos níveis causam dores de cabeça ao criar uma diferença de pressão entre os seios nasais – que estão cheios de ar – e a atmosfera à volta.

Estes sintomas assemelham-se um pouco ao estar dentro de um avião que, de repente, começa a aumentar ou decrescer a altitude – causando dores de ouvidos e cabeça devido às mudanças de pressão. Uma aspirina pode não prevenir o aparecimento destas dores, mas pelo menos já sabe o motivo da sua existência.