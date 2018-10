Um tribunal na Suécia condenou o fotógrafo Jean-Claude Arnault a dois anos de prisão por ter violado uma mulher em 2011. O escândalo em que o franco-sueco está envolvido levou ao cancelamento, em Maio, da entrega do prémio Nobel da Literatura deste ano.

Tudo começou em Novembro do ano passado, quando o jornal sueco Dagens Nyheter avançou que 18 mulheres teriam acusado Arnault de abusos sexuais e assédio. As acusações diriam respeito aos últimos 20 anos e terão tido lugar em propriedades da Academia Sueca, que entrega o Prémio Nobel da Literatura, em Estocolmo e Paris. A mulher do fotógrafo, Katarina Frostenson, era membro da academia.

Devido ao período em que estes acontecimentos ocorreram, muitos dos casos não foram considerados pela lei sueca. Mas em Junho deste ano, Arnault foi formalmente acusado de episódios separados de abuso sexual em 2011. A mulher em causa, uma escritora, terá ido à polícia dias após da revelação do jornal sueco.