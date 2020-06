Como é que a covid-19 afeta o cérebro?

Em abril surgiram os primeiros indícios de que a covid-19 afetaria, não só os pulmões e intestinos, mas também o cérebro. A confirmação da OMS chegou um mês depois, mas novos estudos suspeitam que os danos ao nível respiratório sejam um efeito do cérebro – e não o contrário.

Num pequeno estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine, foram estudados 58 doentes da covid-19 numa unidade de cuidados intensivos em Estrasburgo, na França. Apesar dos pacientes apresentarem dificuldades respiratórias, não foram estas que chamaram à atenção dos médicos, mas sim os sintomas neurológicos.

"Estavam extremamente agitados, muitos tinham problemas neurológicos – principalmente tonturas e delírios", indica à BBC Julie Helms, autora principal do artigo, que acrescenta que estava acostumada a ter doentes em unidades de cuidados intensivos que precisem de ser sedados, mas que a situação foi completamente invulgar. "Tem sido muito assustador, particularmente porque muitas das pessoas que tratámos eram muito jovens – muitas nos seus 30 e 40 anos, até jovens de 18 anos."





Mas a pesquisa de Julie não é única. Mais de 300 estudos, revistos ou não revistos por outros investigadores, já encontraram uma prevalência de anomalias em pacientes da Covid-19, incluindo sintomas leves e graves que não estão normalmente relacionados à doença, como dores de cabeça, perda de cheiro, AVC’S e convulsões. Além de que, em alguns casos extremos, o novo coronavírus, considerado uma doença respiratória, consegue ainda causar danos em quase todos os órgãos do corpo – desde rins ao coração, passando pelo fígado.

As estimativas variam, mas cerca de metade dos pacientes diagnosticados com o vírus da covid-19, o SARS-CoV-2, experienciaram algum tipo de sintoma neurológico, com o mais usual a ser a cefaleia – tradicional dor de cabeça.

Este é um problema, porque muitas das pessoas que realizam testes à Covid-19 apenas o fazem após experienciarem sintomas básicos como tosse ou febre. Para não falar de que existe uma grande parte dos doentes que não demonstram qualquer tipo de sintoma. Mas muitos destes podem apresentar dores de cabeça, convulsões ou perda de cheiro e não saber que tais sintomas estão associados à covid-19.

"Existe uma percentagem significativa de pacientes da covid-19 cujo único sintoma é a confusão, a desorientação" diz à BBC Robert Stevens, professor da Universidade de Medicina de John Hopkins, que aponta que nenhum destes teria nem tosse, nem febre, nem cansaço e apontando que existe uma "pandemia secundária de doenças neurológicas".

Mas então estes sintomas pertencem a uma doença que não a covid-19? A covid-19 está a mudar? A verdade é que o novo coronavírus nunca foi um vírus normal como a gripe, nem a forma como mata ou ataca o corpo humano é igual. O SARS-CoV-2 causa apenas sintomas leves em crianças, mas é especialmente letal em idosos. Além disso, parece afectar mais os homens, embora infecte de maneira igual homens e mulheres.





A hipoxia feliz é outro dos mistérios que a covid-19 guarda. O sangue tem níveis de saturação de oxigénio de cerca de 98%. Sempre que o nível de oxigénio no sangue esteja abaixo dos 85%, é sinal que a pessoa perdeu a consciência, está em coma ou morreu. Ou então tem covid-19: uma grande parte dos pacientes demonstrou níveis de saturação de oxigénio no sangue abaixo dos 70% e até 60%, estando sempre consciente e cognitivamente funcional.

O novo coronavírus varia também muito na maneira como afecta cada um. "Já tive pacientes em unidades de cuidados intensivos a recuperarem em dois ou três dias e outros que ficaram no hospital durante meses", indica Stevens, que aponta que pacientes da covid-19 têm uma grande falta de sensibilidade a medicamentos: "Já usámos cinco a 10 vezes a quantidade de medicamentos para anestesia que normalmente usamos".

O que causa estes sintomas ao nível do cérebro?

A maioria dos investigadores que se debruçam sobre os efeitos neurológicos da Covid-19 refere que estes são um resultado indirecto desta depravação de oxigénio no cérebro – a tal hipoxia feliz – ou da resposta inflamatória exagerada do nosso sistema imunitário ao vírus, a que chamamos de tempestade de citocinas. Primeiro através de macrófagos, linfócitos T e B, com os últimos a serem responsáveis pela produção de anticorpos.

Os anticorpos são uma resposta imunitária mais lenta e mais específica contra um corpo estranho que ataque o nosso corpo. Quando um vírus infeta o organismo humano pela primeira vez, o sistema imunitário desencadeia uma autêntica perseguição para eliminar a ameaça numa questão de horas.

Outros consideram que o vírus invade o cérebro e reproduz sintomas nas outras partes do corpo – e não o contrário. No Japão, investigadores mostraram o caso de um homem de 24 anos que foi encontrado inconsciente no chão entre o seu próprio vómito. Teve convulsões enquanto foi transportado para o hospital e análises mostraram sinais de meningite viral, mas uma punção lombar detectou Sars-CoV-2 no seu líquido cefalorraquidiano.

Cientistas consideram até que o vírus cause falhas respiratórias e morte, não através dos danos ao nível de pulmões, mas ao nível do cérebro, o que torna difícil a defesa contra vírus e ameaças ao sistema imunitário. Como protecção, o cérebro tem uma "barreira hematoencefálica" (BHE), que protege o sistema nervoso central e que bloqueia a entrada de corpos estranhos no cérebro. Se o vírus da covid-19 ultrapassar esta barreira, pode chegar não só ao sistema nervoso central mas também permanecer lá.