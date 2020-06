Anticorpos de alpacas podem ser a solução para a imunidade contra o coronavírus, garante estudo

A solução para neutralizar o coronavírus e evitar a infeção pode muito bem estar nas alpacas.De acordo com um estudo realizado por cientistas da Suécia e da África do Sul, os anticorpos encontrados nas alpacas podem ajudar a neutralizar o vírus da Covid-19.Na investigação foram utilizados pequenos anticorpos, chamados de nanocorpos devido ao seu tamanho muito reduzido, de uma alpaca chamada Tyson, de 12 anos.Segundo o jornal Independent, o animal foi imunizado num laboratório na capital sueca, Estocolmo.O objetivo? Isolar os nanocorpos do sangue da alpaca e ligar aos mesmos vírus que os anticorpos presentes nos humanos e bloquear assim uma possível infeção.Em entrevista à agência Reuters, citada pelo Independent, o chefe da equipa do Instituto Karolinska referiu que "em princípio, todas as evidências sugerem que funcionará muito bem em humanos", apesar do sistema complexo.Segundo os cientistas, os anticorpos podem ajudar a bloquear a entrada do vírus no hospedeiro.

"Quando disponíveis, os medicamentos antivirais específicos ou as terapias com anticorpos serão usados ??para proteger os indivíduos em risco", referem os investigadores na entrevista.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que os anticorpos das alpacas são estudados. Os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Kentucky, nos EUA, recorreram a Big Boy, Blue Eyes e Emperor descobriram que o nanocorpo poderia ser um "tratamento eficaz" para a Covid-19 quando ligada à proteína do recetor.As descobertas poderão ajudar a evitar uma segunda vaga da pandemia.