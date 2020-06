Estes fundamentalistas anti-máscaras estão furiosos. Veja o vídeo

O uso obrigatório de máscaras em espaços fechados foi aprovado na Flórida, EUA, mas as audições públicas nos countys (espécie de regiões ou municípios dentro do estado) mostrou que há dezenas de pessoas que se recusam a acatar a nova lei.





Os argumentos usados no county de Palm Beach foram de várias índoles.1. "Não uso máscara pela mesma razão que não uso roupa interior. Há coisas que têm de respirar."2. "Querem banir o maravilhoso sistema respiratório criado por Deus."3. "Onde foram buscar a autoridade para regular a respiração humana?"4. "Todos vocês que estão aqui a obedecer às leis do Diabo vão ser detidos. E você, doutor, vai ser preso por crimes contra a Humanidade."5. "Vocês acham que são Deus? Acham que podem reverter os planos de Deus para as nossas vidas? Vocês estão a retirar as nossas liberdades e a passar por cima dos nossos direitos constitucionais com estas leis ou ordens comunistas ditatoriais6. "Vocês não podem obrigar ninguém a usar máscara sabendo que as máscaras literalmente matam pessoas. Cada um de vocês vai ser punido por Deus. Vocês não conseguem escapar de Deus. (...) Estão doidos?"7. "Muita da nossa comunicação é não-verbal. (...) Como é que as crianças vão conseguir perceber quem são as pessoas perigosas e desviantes, como pedófilos e traficantes sexuais?"8. "Estou farta de vos ouvir dizer que isto é uma democracia. É uma república!"Veja o vídeo.Os Estados Unidos fecharam o dia de ontem (25) com 2,5 milhões de casos e 127 mil mortes. A Florida registou nos últimos dois dias os piores registos diários de novos infetados - ambos acima dos cinco mil.