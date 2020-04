Covid-19: há sinais de que o vírus consegue chegar ao cérebro

A pouco e pouco a comunidade científica vai conhecendo cada vez mais a Covid-19. Sabe-se agora que, além dos sintomas que já são públicos (tosse, febre, falta de ar, etc), alguns doentes desenvolvem sintomas neurológicos.





"Embora não esteja claro se essas síndromes neurológicas são uma causa direta do vírus que entra no sistema nervoso central ou uma resposta indireta à tempestade viral em seus corpos, os neurologistas de Brescia estão a contactar os colegas de toda a Itália para os avisar: procurar queixas neurológicas agudas nos pacientes", conclui o artigo.



O médico que lidera o departamento, Alessandro Pezzini, diz que "há uma mudança nos pacientes neurológicos que estamos a tratar. "Há um aumento dramático no número de eventos vasculares, derrames isquémicos e trombose, provavelmente devido ao vírus que afeta os mecanismos de coagulação". Em alguns casos, os médicos não conseguem identificar outra causa para o derrame que não seja o vírus.

Nos EUA, um doente de 74 anos foi às urgências, em Boca Raton, na Flórida, porque tinha tosse e febre. Os raios X não apresentaram sinais de pneumonia e foi para casa. O homem, que tinha Parkinson, voltou no dia seguinte, porque tinha mais febre, perdera a capacidade de falar e estava com convulsões – foi testado e estava positivo para Covid-19. The New York Times fala ainda de uma mulher de 50 anos que se mostrava confusa e com dor de cabeça. "Exames cerebrais mostraram inchaço e inflamação anormal em várias regiões, com áreas menores onde algumas células morreram. Os médicos diagnosticaram uma condição perigosa chamada encefalopatia aguda necrosante, uma complicação rara da gripe e outras infeções virais."Segundo uma especialista ouvida pelo jornal (Elissa Fory, neurologista do Sistema de Saúde Henry Ford), tratou-se muito provavelmente de uma inflamação viral do cérebro. "Isso pode indicar que o vírus pode invadir o cérebro diretamente em raras circunstâncias." A paciente está em estado crítico.Em Itália há mesmo uma unidade especial num hospital – na Universidade de Bréscia, na Lombardia – chamada NeuroCovid só para tratar doentes com problemas neurológicos. Há casos (em Itália e noutros países) de derrames, convulsões, encefalite, coágulos sanguíneos e acroparestesia (formigueiro ou dormência nas extremidades). "Nesta unidade de 18 camas, os doentes estão a ser tratados para derrames, delírios, convulsões epilépticas e síndromes neurológicas que se parecem muito com encefalite", escreve o Neurology Today