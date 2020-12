do hospital universitário

Charité

Charité. Os dados do estudo, disse, "suportam a ideia de que o SARS-CoV-2 é capaz de utilizar a mucosa nasal como porta de entrada para o cérebro".





InvestigadoresDesde o início da pandemia que vários doentes relataram sintomas de caráter neurológico, como dores musculares de origem nervosa ou a perda de olfato e paladar. Apesar de ser evidente que a covid-19 pode afetar o sistema nervoso central, não há ainda unanimidade sobre a forma como o vírus chega ao cérebro.Os resultados das autópsias de 33 doentes covid colocam a hipótese de que a via de entrada do vírus no cérebro seja por via nasal. No trabalho é revelado que os investigadores encontraram quantidades significativas de ARN (ácido ribonucleico) e proteínas do SARS-CoV-2 na mucosa nasal."Uma vez na mucosa nasal, o vírus parece utilizar as ligações neuroanatómicas para chegar ao cérebro", explicou em comunicado o professor Frank Heppner, diretor do departamento de neuropatologia do hospital universitárioSegundo explica Helena Radbruch, coautora do estudo, "o vírus move-se de célula nervosa em célula nervosa até que chega ao cérebro".