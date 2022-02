Comer vegetais por si só não é suficiente para reduzir risco cardíaco

Não adianta comer todas as doses de vegetais recomendadas se o resto da alimentação não dor saudável e se não praticar exercício. E até a zona onde se vive pode ser determinante para a saúde do coração.

Comer vegetais por si só não é garante de uma boa saúde cardíaca. Toda a dieta, quanto exercício físico se pratica e onde se vive pode ter mais impacto, adianta um estudo científico. No entanto, os cientistas sublinham que uma alimentação saudável continua a ser determinante para reduzir o risco de muitas doenças, incluindo alguns cancros.



Por isso, não deite fora a recomendação de comer cinco porções de vegetais e fruta por dia, como aconselha a Direção Geral da Saúde.



O que os cientistas estudaram durante 12 anos foi o que cerca de 400 mil pessoas (integrantes do estudo UK Biobank, uma base de dados biomédicos britânica) disseram comer e as doenças que os levaram ao hospital ou que lhe causaram até a morte. Neste inquérito, em média, as pessoas disseram comer duas colheres de sopa cheias de vegetais crus e três de vegetais cozinhados, num total de cinco colheres por dia.