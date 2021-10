Perder peso tal como fez Adele

Cláudia Santos, de 33 anos, decidiu comer melhor em julho do ano passado. “Queria perder peso, mas sobretudo adquirir hábitos alimentares mais saudáveis”, conta à SÁBADO. Recorreu à nutricionista Magda Rocha e seguiu um plano de 40 dias de uma dieta à base de legumes e fruta ricos em polifenóis, desenvolvida pela empresa Nutriadvance e chamada Sirtdiet. Os polifenóis são nutrientes que ativam genes que ajudam a emagrecer, conhecidos como sirtuínas. “Estes alimentos ativam o gene do emagrecimento que facilita a perda de peso”, explica a nutricionista Magda Rocha. Mais: “As sirtuínas mimetizam a ação do exercício físico e da restrição alimentar no organismo”, acrescenta.



Estes nutrientes encontram-se em alimentos tão diferentes como: peito de frango, azeite ou malagueta. Nas bebidas, estão no chá verde (sobretudo na variedade matcha) ou no café. E se quiser ativar o seu gene de emagrecimento, aposte em morangos, maçãs, kiwi e abacate. Até a salsa, o chocolate preto e as nozes fazem a diferença. Terá sido graças a esta dieta que a cantora britânica Adele perdeu cerca de 45 kg, segundo a imprensa britânica. Mas há mais celebridades na lista de seguidores da dieta Sirt: Pippa Middleton, cunhada do príncipe William, a modelo britânica Jodie Kidd e o velejador olímpico Ben Ainslie. Mas qual é o segredo?



Vinho igual a longevidade

A ação das sirtuínas foi descoberta num estudo publicado em 2003 na revista Nature. Os investigadores do laboratório norte-americano Biomol perceberam que o resveratrol, um polifenol presente na casca das uvas pretas e no vinho tinto, aumentava a longevidade da levedura de cerveja. Perceberam ainda que esta longevidade era a mesma que alcançada através de uma dieta com restrição de calorias.