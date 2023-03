Cientistas criam ratinhos filhos de dois machos

O mundo da infertilidade há muito que é estudado por centenas de cientistas em todo o mundo. Agora, um grupo de investigadores da Universidade de Kyushu, no Japão, conseguiu criar ratos de laboratório a partir de células vindas de dois macho, obtendo óvulos.







Katsuhiko Hayashi, cientista que liderou o trabalho, explicou ao The Guardian que o estudo tinha como principal objetivo a aplicação da técnica em casos de infertilidade graves, como mulheres com a síndrome de Turner (uma condição genética caracterizada pela ausência parcial ou total do cromossoma X).Agora, garante que conseguiram alcançar uma descoberta "inédita" que abre novas possibilidades no mundo da reprodução e prevê que dentro de uma década será possível criar óvulos humanos a partir de células de pele masculina. A ser verdade, abrir-se-ia caminho para os casais do mesmo sexo poderem vir a ter filhos biológicos.Porém, a comunidade cientifica mantém-se bastante cética – mesmo reconhecendo o avanço – uma vez que ainda não foi possível criar óvulos humanos em laboratório a partir de células femininas.Amander Clark, professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles, considera que esse seria "um grande salto", enquanto George Daley, reitor da Harvard Medical School, reconhece que o trabalho é "fascinante" mas que a aplicação do mesmo em ratos de laboratório é "muito mais simples" que em humanos.De uma forma prática, o trabalho realizado passou pela transformação de células de pele masculinas em óvulos femininos. No fundo, segundo explicam os cientistas, as células masculinas foram "reprogramadas em células-tronco", tendo sido depois substituído o cromossoma Y por um X "emprestado" de outras células.Katsuhiko Hayashi explica que o "truque" passa pela "duplicação do cromossoma X" e garante que os próximos passos passam por tentar adaptar a descoberta a células humanas. Mesmo estando conscientes de que deverão enfrentar bastantes desafios por existir o risco das células adquirirem mutações genéticas.Já os animais encontram-se "saudáveis, a crescer de forma normal e alguns até já foram pais".