Porque é que o cabelo fica grisalho? A ciência responde e quer reverter o processo

Um grupo de cientistas da escola de medicina Grossman, da Universidade de Nova Iorque, descobriu o mecanismo celular que torna o cabelo grisalho e agora acredita que a ciência pode ajudar a reverter ou interromper este processo natural.







Aparentemente tudo acontece nas células-tronco. De acordo com o The Guardian , estas células são responsáveis por fazer "a transição entre os compartimentos de crescimento nos folículos" porém, com o envelhecimento, acabam por perder a capacidade de se moverem e manter a cor original do cabelo.Sem este transporte, os milhares de fios que temos na cabeça acabam por começar a perder cor e, consequentemente, a ficar grisalhos.Para o trabalho, os cientistas investigaram as células de ratos de laboratório, mas Qi Sun, um dos líderes da investigação, confirmou que se esta descoberta for devidamente comprovada em humanos, "surge todo um possível caminho para reverter ou prevenir o envelhecimento, ajudando as células congestionadas a moverem-se novamente".