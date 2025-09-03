ChatGPT está em baixo. OpenAI diz estar a "investigar" e não esclarece se se trata de ciberataque

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A plataforma de inteligência artificial ChatGPT está a enfrentar problemas técnicos desde as 9h desta quarta-feira - o que estará a impedir o chatbot de responder aos utilizadores.



chatgpt

Segundo o Down Detector, este episódio já proporcionou mais de mil reclamações. "O ChatGPT não está a responder às conversas. Nunca tinha experienciado algo assim", escreveu um utilizador na rede social X.

Para já ainda não é claro se este problema está limitado a alguns utilizadores ou se é generalizado. A SÁBADO tentou, no entanto, testar o sistema de respostas do ChatGPT e obteve sucesso, sugerindo por isso que este problema só está a afetar algumas pessoas.

A OpenAI, empresa responsável por esta ferramenta, garante estar agora a "trabalhar para resolver o problema" e diz estar também a "investigar" o sucedido, não esclarecendo se em causa poderá estar um ciberataque. Para já ainda não se sabe para quando está prevista a normalização dos serviços.

Este chatbot, extremamente popular, atrai cerca de 700 milhões de utilizadores por semana em todo o mundo e oferece ajuda em tudo, até em contextos profissionais e académicos. "Estou tão triste. O meu companheiro de trabalho está em baixo", escreveu um outro utilizador no X.

Esta não é a primeira vez que o ChatGPT fica em baixo. Episódios semelhantes já haviam ocorrido em 2023 e 2024.