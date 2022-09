“Consideramos que esta é a única evidência convincente de que os humanos modernos têm capacidades cognitivas mais elevadas do que os neandertais”, disse um dos investigadores.

Cérebro dos neandertais tinha menos neurónios que do homo sapiens

Um estudo realizado no Max-Planck, Instituto de Biologia Molecular e Genética, mostra que o cérebro dos humanos atuais tem uma maior capacidade cognitiva do que o dos neandertais. Na última década um grupo de cientistas conseguiu sequenciar o ADN de um dedo fossilizado de um neandertal, encontrado numa caverna na Sibéria e foi possível mostrar como a sua biologia difere da do homo sapiens.