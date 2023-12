É madrugador? Deve-o aos seus genes Neandertais

Os Neandertais gostavam de "deitar cedo e cedo erguer" - e se também se caracteriza como uma pessoa "matinal", pode devê-lo à presença destes genes no seu corpo. É esta a conclusão de um estudo que analisou genes de Neandertais e de humanos modernos, e encontrou uma curiosa relação.







De acordo com o jornal The New York Times, a equipa do epidemiologista e principal autor do estudo , John Capra, analisou 246 genes que ajudam a controlar o que chamamos de relógio biológico. Foram comparadas as versões dos genes nos Neandertais, e nos humanos modernos.Foram encontradas mais de mil mutações só encontradas em humanos modernos, ou em Neandertais e hominídeos de Denisova (outro tipo de ancestral humano que se encontrava na Ásia) e concluiu-se que muitas delas tinham efeitos na forma como o relógio biológico funciona. Os cientistas passaram então, a partir do banco de dados de ADN britânico Biobank, a tentar perceber os efeitos dessas mutações genéticas. Perceberam que nos humanos modernos onde se encontrava a mutação herdada dos ancestrais, havia uma grande probabilidade de serem amantes de acordar de manhã."Ao analisar os pedacinhos de ADN Neandertal que permanecem nos genomas humanos modernos, descobrimos uma tendência surpreendente", afirmou John Capra ao jornal britânico The Guardian.Os genes Neandertal chegaram aos dias de hoje depois do cruzamento entre os Homo Sapiens e os Neandertais que se encontraram há cerca de 70 mil anos. Acredita-se que hoje, os humanos contenham cerca de 4% de ADN Neandertal ligados a mais elementos como a pigmentação da pele, o cabelo, a gordura corporal e a imunidade.Porém, se acorda cedo, não o deve totalmente aos genes Neandertal: afinal, há mais de 400 genes que influenciam o nosso relógio biológico, além de questões ambientais ou culturais. Mas quase todas essas variantes genéticas herdadas dos Neandertais aumentam as probabilidades de ser madrugador: "O certo é que há uma ligação entre as duas espécies. "Foi realmente o momento mais excitante do estudo, quando vimos isso", frisa John Capra ao The New York Times.