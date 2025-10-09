Cerca de metade dos adolescentes europeus utilizam IA diariamente

O mesmo relatório indica ainda que os pais são a fonte de conselhos mais confiável sobre hábitos 'online' saudáveis, mas esta confiança diminui drasticamente com a idade

Um relatório da Google conclui que cerca de metade dos adolescentes europeus utiliza ferramentas de Inteligência Artificial (IA) diariamente sendo que a vasta maioria (81%) admite que "melhora a criatividade".



Adolescentes europeus usam ferramentas de IA diariamente e reconhecem o impacto na criatividade gpointstudio/iStockphoto

De acordo com o relatório "The Future Report" encomendado pela Google à consultora jovem Livity, quatro em cada 10 adolescentes entre os 13 e os 18 anos utilizam IA diariamente.

Com base no mesmo documento, cerca de 55% dos adolescentes afirmam "considerar que o conteúdo é fiável" e referem a importância de manter o pensamento crítico ao utilizar as ferramentas.

Todavia, 65% diz que a IA os ajuda a desenvolverem "novas ideias ou soluções para os problemas".

O mesmo relatório indica ainda que os pais são a fonte de conselhos mais confiável sobre hábitos 'online' saudáveis (32%), mas esta confiança diminui drasticamente com a idade: cai de 54% dos adolescentes mais jovens (13-15 anos) para apenas 19% dos mais velhos (16-18 anos).

"A melhor altura para os jovens aprenderem hábitos 'online' saudáveis é enquanto ainda estão abertos a conversas com adultos em quem confiam", lê-se no relatório.

Para a elaboração do relatório foram inquiridos 7.000 adolescentes de toda a Europa com idades compreendias entre os 13 e os 18 anos.