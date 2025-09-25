Sábado – Pense por si

Mundo

Empresa de inteligência artifical de Musk vai vender serviços ao governo dos EUA

Lusa 21:30
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As mais lidas

Acordo contempla pagamento de 42 cêntimos por cada uso que se faça desta IA até março de 2027.

A 'startup' de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, a xAI, assinou um contrato com a Administração Geral de Serviços dos EUA para que as agências federais possam usar o chatbot 'Grok' nas suas operações.

Elon Musk
Elon Musk

Em comunicado, a empresa detalhou que o acordo contempla um pagamento de 42 cêntimos por cada uso que se faça desta IA até março de 2027.

O convénio incluí o acesso aos modelos 'Grok 4' e ao 'Grok 4 Fast'. Além disso, a xAI vai destacar engenheiros para colaborar na instalação "rápida" e "eficaz" destas ferramentas de IA.

"A xAI tem a computação de IA mais potente e os modelos mais capazes do mundo. Graças ao presidente Trump [...], a IA de vanguarda da xAI está agora ao alcance de todas as agências federais, o que permite ao governo dos EUA inovar mais rapidamente e cumprir a sua missão com mais eficácia do que nunca", disse o cofundador e administrador-delegado da xAI, Elon Musk.

"O acesso generalizado a modelos avançados de IA é essencial para ter um governo eficiente e responsável que os contribuintes merecem e para cumprir a promessa do presidente Trump de que vãomos EUA os vencedores da corrida mundial da IA", disse o comissário do Serviço Federal de Aquisições, Josh Gruenbaum.

Tópicos Governo Inteligência artificial Empresas Estados Unidos xAI Elon Musk
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Empresa de inteligência artifical de Musk vai vender serviços ao governo dos EUA