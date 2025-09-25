Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 22:51Associated Press

UE apela à criação de um quadro regulamentar para inteligência artificial

A sessão da reunião anual de alto nível das Nações Unidas desta quinta-feira mostrou a consciência global do poder da IA, com líderes abordando os possíveis benefícios em áreas como pesquisa médica e internacional, assim como as advertências sobre a capacidade de criar e espalhar desinformação.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente