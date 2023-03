Casos de tuberculose estão em fase decrescente em Portugal

Os casos de tuberculose, em Portugal, têm vindo a diminuir de forma constante nos últimos anos. Entre 2017 e 2021, o número de diagnósticos por 100 mil habitantes foi inferior aos 5.1%.







Segundo o Relatório de Vigilância e Monitorização da Tuberculose em Portugal de 2022 (que conta com dados referentes a 2021), elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), as zonas do País que têm incidências superiores continuam a ser a região do Norte e Lisboa e Vale do Tejo.Os dados mostram ainda que a população migrante está numa situação de maior vulnerabilidade quando comparada com a média nacional (com uma diferença de 3,8%) e que os homens são mais afetados que as mulheres (representando mais de 66% dos casos).Já a incidência de tuberculose infantil mantém-se igualmente baixa, sendo que apenas 2,8% do total de casos ocorreram em jovens com idade inferior a 15 anos.Apesar de os dados poderem ser considerados positivos, o Ministério da Saúde alerta que o diagnóstico ainda é tardio, principalmente nas comunidades mais vulneráveis que têm menos acesso aos serviços de saúde.Assim, apostar numa rápida intervenção e na prevenção acaba por ser um fator essencial. Para tal, a DGS abriu um concurso com vista a apoiar financeiramente várias organizações que promovem o rastreio e oferecem medicação àqueles que mais precisam."O compromisso de Portugal com as metas internacionais deve ser traduzido numa atuação centrada no doente, na comunidade, protegendo os mais vulneráveis, facilitando o acesso aos cuidados de saúde e garantindo a possibilidade de tratamento preventivo. A aposta na investigação e tecnologia inovadora, nos fármacos e na produção de uma nova vacina, constituem pontos fundamentais no plano estratégico mundial até 2030", pode ler-se no documento.A DGS reforça ainda que a tuberculose mantém-se como "uma das doenças infecciosas mais relevantes no panorama mundial" e recorda que um dos objetivos da Organização Mundial da Saúde passa por atingir uma redução em 95% dos casos até 2035.