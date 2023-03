Para comemorar os 125 anos o Aquário Vasco da Gama vai libertar cerca de 300 ruivacos-do-oeste ao rio Safarujo, em Sobral da Abelheira, no concelho de Mafra.

"Os peixes portugueses são uns valentes, o problema é que é tudo demasiado. Demasiada seca, demasiada poluição, demasiadas espécies invasoras". A frase é de Fátima Gil, bióloga no Aquário Vasco da Gama e uma das pessoas responsáveis pelo projeto Conservação ex situ de organismos fluviais. Falamos de uma iniciativa de conservação "dirigida a espécies nativas que estão criticamente em perigo" e que tem como missão ajudar peixes de água doce a reproduzirem-se em cativeiro para que possam, no futuro, repovoar os seus rios de origem.