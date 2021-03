Aumento de produção da Pfizer pode compensar atrasos na AstraZeneca

A União Europeia deverá conseguir manter os objetivos de vacinação contra a covid-19 neste trimestre, apesar dos atrasos nas entregas de doses da AstraZeneca, indicou no sábado o comissário europeu da Indústria, Thierry Breton.







Virginia Mayo/Pool via REUTERS

A AstraZeneca disse no sexta-feira que iria tentar entregar 30 milhões de doses à União Europeia (UE) até ao fim de março, muito abaixo das 90 milhões que estavam estipuladas contratualmente e das 40 milhões que tinham sido prometidas em fevereiro, depois do anúncio de que a farmacêutica iria falhar o contrato.Apesar de ter classificado o atraso como inaceitável, Breton disse à rádio francesa Europe 1 que, para já, não há planos para processar a farmacêutica."A boa notícia é que apesar dos atrasos na AstraZeneca, não nos atrasaremos no nosso programa de vacinação neste primeiro trimestre", indicou. Já que, "a Pfizer está a produzir mais, muito mais do que o previsto e vai entregar mais à Europa".Os líderes europeus têm estado debaixo de críticas por terem um plano de vacinação demasiado lento, quando comparado com o Reino Unido ou os EUA. Muito por causa de maior demora na aprovação do uso das vacinas e também por atrasos nas entregas das mesmas.Um desses exemplos de maiores dificuldades na UE, é o facto de a AstraZeneca justificar, num documento interno revelado pela Reuters, que a nova redução de entregas com a falta de uma aprovação do regulador de medicamentos europeus na aprovação de componentes para uma fábrica na Holanda.Thierry Breton disse que a AstraZeneca teve problemas com a testagem, o que era um sinal de problemas de logística, e exortou os seus diretores a agir. Tendo ainda criticado o seu compatriota Pascal Soriot, CEO da farmacêutica, por se manter na Austrália apesar dos problemas verificados na Europa. "Não estou a dizer que conheço as suas fábricas melhor que eles, mas estou no local", afirmou Breton.