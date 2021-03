Europa impede exportação de vacinas e pode continuar a fazê-lo

Itália impediu a exportação de 250 mil doses de vacina contra a covid-19 da AstraZeneca do país, o que marca a primeira recusa desde que foi criado o esquema de autorização de exportação de vacinas da União Europeia. A farmacêutica está em guerra com a UE devido ao atraso nas entregas, e esta decisão do governo italiano (apoiado por Bruxelas) fará com que as doses sejam usadas em Itália e não na Austrália, o seu destino original.



O mecanismo surgiu devido à polémica com vacinas que saíam da União Europeia rumo ao Reino Unido. Aos líderes dos 27, indica o jornal The Guardian, a presidente da Comissão Ursula von der Leyen explicou que as exportações são travadas em casos de não-cumprimento de obrigações contratuais por parte dos produtores.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano alega que a Austrália não é "um país vulnerável" e que a decisão foi tomada "devido à persistência de falta de vacinas na União Europeia e em Itália, aos atrasos nas entregas das vacinas da AstraZeneca para Itália e para a União Europeia e ao número muito elevado de doses" que iam ser exportadas. Na semana passada, Itália recebeu vacinas da AstraZeneca, mas foram entre 10 e 15% menores que o esperado.