Covid-19: E os bebés também vão ser vacinados?

São a população menos protegida. Não têm vacina e não usam máscara. “Há um dilema ético para resolver porque não estamos a oferecer nada a esta faixa etária, abaixo dos 5 anos, para se proteger”, diz à SÁBADO o médico de saúde pública Bernardo Gomes. Manuel Magalhães, pediatra da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Centro Materno-Infantil do Norte, concorda e sublinha que “as crianças desta faixa etária foram os vetores de transmissão para a comunidade quando as escolas abriram”. Bernardo Gomes defende que até não existir vacina, uma coisa essencial para esta faixa etária é a ventilação nas creches. “Devem existir pelo menos quatro trocas de ar completas numa hora, para que os miúdos não estejam a absorver partículas, seja de Covid ou de outras doenças.” Se esta faixa etária é importante, porque não há vacinação?



A empresa farmacêutica mais perto de responder a esta questão é a Pfizer-BioNTech, que anunciou no passado dia 1 que vai submeter a sua vacina – dos 6 meses aos 4 anos – à aprovação da Food and Drug Administration (FDA). Num comunicado, sublinhava a urgência da aprovação com os 10,6 milhões de crianças infetadas com Covid-19 nos Estados Unidos e com o aumento de hospitalizações – a 22 de janeiro, 3,2% eram de menores de 4 anos.



A Pfizer e BioNTech – que em dezembro revelou que as duas doses não corresponderam à eficácia pretendida – vai submeter para a aprovação duas doses de 3 microgramas da vacina, mas provavelmente será necessária uma terceira. Os media norte-americanos revelam que a vacinação é para arrancar em março. Na Europa terá de passar pela aprovação da EMA – Agência Europeia de Medicamento. E até agora não há confirmação de que tenha sido sequer submetida a aprovação. A Pfizer não respondeu às questões da SÁBADO.