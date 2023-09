Biden travou exploração de petróleo autorizada por Trump (e o ambiente agradece)

O governo norte-americano cancelou todos os planos existentes para a exploração de petróleo e gás num abrigo no Alasca. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico é conhecido por albergar ursos pardos, ursos polares, renas e milhões de aves migratórias e tem sido fortemente afetado pelas alterações climáticas.







Ilhas Aleutas, no Alasca Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a BBC , a medida aprovada esta semana por Joe Biden irá preservar mais de 5 milhões de hectares de terreno porém, o executivo ainda não se pronunciou sobre um outro projeto, de 8 mil milhões de dólares (mais de 7 mil milhões de euros), na mesma região. Ambos foram inicialmente aprovados pelo executivo do ex-presidente Donald Trump.No entender de Joe Biden, a decisão honra "a cultura, a história e a sabedoria duradoura dos nativos do Alasca que viveram nestas terras desde tempos imemoriais". O presidente dos Estados Unidos ressalvou ainda a "responsabilidade" que todos os norte-americanos têm "de proteger uma região preciosa para todas as idades".Para as tribos e governos locais, a decisão representa "um passo significativo" na proteção de terras que são consideradas "vitais" para a sobrevivência de quem lá habita.Mesmo assim, este retrocesso foi alvo de críticas por parte dos republicanos que defendem que a medida iria beneficiar economicamente estes povos. Ao mesmo tempo a decisão poderá trazer problemas eleitorais a Joe Biden, uma vez que o preço do petróleo continua em alta nos Estados Unidos.