A Associação Nacional das Farmácias não está satisfeita e diz que é necessário rever o modelo de incentivos pagos pelo Estado, afirmando ainda que a perda de receitas ronda os 52 milhões de euros durante o período destes dois anos.



Em declarações ao diário, o Governo diz que não está actualmente prevista nenhuma renegociação.



De acordo com as contas do Público, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os seus utentes pouparam 825,8 milhões de euros em dois anos com a venda de genéricos.

As farmácias nacionais receberam 19,4 milhões de euros por dispensarem medicamentos genéricos entre janeiro de 2017 e março de 2019.Estes incentivos foram pagos pelo Governo numa tentativa de aumentar a quota dos remédios genéricos no mercado, avança o jornal Público.