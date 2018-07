Um ecrã partido é quase inevitável quando o telemóvel cai ao chão, mas esse problema poderá ter sido solucionado por um estudante. Phillip Frenzel, aluno de engenharia da Universidade de Aalen, na Alemanha, criou uma espécie de airbag para telemóveis, com amortecedores que evitam a danificação do ecrã e dos seus componentes internos.

Tudo começou quando Frenzel partiu o seu telemóvel ao deixá-lo cair no chão. Quatro anos depois, como projecto para a sua tese de licenciatura, criou um sistema de protecção com oito hastes, activado por sensores que detectam quando o aparelho está em queda livre. O dispositivo foi patenteado e o jovem já recebeu propostas para a sua produção e comercialização.





A invenção, publicada no jornal científico Preview Online, foi de tal importância que valeu a Frenzel o prémio principal da cerimónia deste ano da Sociedade Alemã de Mecatrónica, que engloba criações nas áreas da mecânica, electrónica e informática.

Para já, o ADcase, como foi chamado, está apenas disponível para o iPhone, sendo que deverá ser alargado a outros modelos de telemóveis. O modelo não parece o mais confortável de sempre para estar no bolso das calças ou na mão mas faz o que lhe compete: impede o ecrã do seu telemóvel de se partir ao cair no chão.