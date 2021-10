Medicamentos genéricos utilizados por metade dos portugueses

Na ida às farmácias, os medicamentos genéricos são escolhidos por 5 em cada 10 portugueses, e 85% dos utentes tem uma perceção favorável destes medicamentos.





– Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares, divulgados no contexto da conferência Desafios Genéricos da Saúde, que ainda assim alerta que estamos abaixo dos melhores países europeus, onde 7 em cada 10 cidadãos recorre a estes medicamentos.

O estudo, que utilizou uma amostra de 800 utentes maiores de 55 anos, concluiu ainda que 75% equiparam os medicamentos genéricos aos originais em termos de qualidade, eficácia e segurança. Em oposição, 17% tem reservas quanto à sua menor eficácia em comparação com medicamentos de marca. Entre os inquiridos, o preço é apontado como a maior vantagem.A escolha do medicamento varia ainda consoante o órgão consultado: nas farmácias, sem receita médica, metade dos inquiridos revelaram optar por genéricos, entre 10 e 15% pedem a opinião do farmacêutico e outros 15 a 20% podem optar por estes medicamentos, dependendo da situação. No caso de ida ao médico, 2/3 dos utentes deixam ao critério do profissional de saúde a escolha da marca, e 1 em cada 4 pede especificamente por medicamentos genéricos.O estudo inquiriu ainda 600 profissionais de saúde - 300 médicos e 300 farmacêuticos - sobre as preferências e opiniões na recomendação destes medicamentos. Entre os médicos, 80% acreditam que a sua existência é positiva, e estimam que existam medicamentos genéricos para 3/4 das prescrições que emitem.No entanto, um terço dos inquiridos tem reservas quanto à qualidade e eficácia dos genéricos. Os profissionais têm em conta a condição económica do doente na altura da prescrição, mas se a diferença de preço entre o originador e o genérico for pequena, 76% optam por recomendar os originadores.Já entre os farmacêuticos, existe uma perceção quase universalmente favorável: 96% dizem recomendar medicamentos genéricos, cujas características consideram ser equiparáveis às dos medicamentos de referência. Em situações em que não há prescrição médica, os genéricos representam 2/3 do total da venda de medicamentos nas farmácias.