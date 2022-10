Terramoto no Alasca pode ter revelado 30 novas pegadas de dinossauros

O poderoso terramoto de magnitude 8,2 na escala de Richter que agitou a região sul do Alasca em julho de 2021 pode ter revelado 30 novas pegadas de dinossauros de três espécies diferentes, acreditam os cientistas. Tony Fiorillo, paleontólogo e diretor executivo do Museu de História Natural e Ciência do Novo México, descobriu, durante o verão, novas impressões ao longo da costa de uma pequena baía, na cadeia de Ilhas Aleutas, no Alasca.