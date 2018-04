Quando o ser humano chegou à América do Norte, há cerca de 15 mil anos, deparou-se com um mundo de gigantes – mamutes, tigres dentes-de-sabre e ursos pardo compunham o topo de uma cadeia alimentar que não podia ser contestada. Mas, com o fim da Idade do Gelo, esses animais enormes foram desaparecendo graças à mudança de clima e à presença do ser humano.

Através do estudo publicado esta semana no jornal científico Science Advances, é possível agora provar a perseguição que os nossos antecessores pré-históricos faziam a estes formidáveis adversários, em particular a uma preguiça gigante. Apesar de herbívora, atingia quase os 2,50 metros quando apoiada nos dois pés, sendo um dos alvos predilectos de caça da espécie humana, o que a conduziu à sua extinção há cerca de 11 mil anos.

No artigo em questão, arqueólogos americanos e britânicos a trabalhar no Monumento Nacional de Areias Brancas, localizado no Novo México, nos Estados Unidos, encontraram uma série de pegadas fossilizadas feita por uma das preguiças gigantes, que terá povoado as Américas do Norte e do Sul. Os fósseis foram encontrados há cerca de 10 anos mas conseguiram ser preservados através de modelação por técnicas de 3D que criaram uma versão ultra-precisa das pegadas.

A ligação entre este espécime e os humanos foi estabelecida por uma pegada humana que estava dentro de uma das pegadas de preguiças, o que induziria a perseguição do animal por parte dos humanos. Onde estavam pegadas de preguiças, estava uma de humanos mesmo atrás, clarificando um ataque.





BU's Professor Matthew Bennett discusses his recent breakthrough research, which has revealed human footprints in White Sands on a scale of no other footprint site we know of in the Americas. #BUproud pic.twitter.com/5ifA2Y0Q9J — Bournemouth Uni (@bournemouthuni) 25 de abril de 2018





E os humanos não estavam imunes ao perigo: "A luta com um animal assim vem associada a grandes doses de risco", assumiu ao New Yorker o professor da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, e um dos autores do artigo, Matthew Bennett. "Com isto poderemos começar a perceber o porquê dos ataques e como os faziam e isso dá-nos uma melhor percepção se nós, humanos, temos o papel de culpados ou não na questão de extinção de espécies."