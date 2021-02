'Perseverança', da NASA, pousou em Marte

A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) fez esta quinta-feira chegar o seu nono robô à superfície de Marte, tendo a missão Mars 2020 Perseverance (Marte 2020 Perseverança, em português) pousado no planeta vermelho pelas 20h56 de Lisboa.



Perseverance. NASA Reuters

Esta missão saiu da Terra a 30 de julho de 2020.



A aterragem foi transmitida em direto na página oficial da NASA na Internet, desde as 19h15.

A carregar o vídeo ... NASA Perseverance

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia.

O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do Perseverance recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo.

A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 20h48 em Lisboa e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo.

A fase final do processo demorou cerca de sete minutos.

O momento da aterragem foi aplaudido pela equipa que dirigiu as operações.

Portugal fez parte desta viagem. Foi um consórcio português, liderado pela Amorim, com o ISQ, PIEP e a empresa Stratosphere, num projeto da Agência Espacial Europeia (ESA), que desenvolveu o escudo de proteção da cápsula, onde as amostras vão fazer a última fase da longa viagem para reentrar na atmosfera terrestre.

Em comunicado, o Grupo ISQ explica que "o projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de escudo de proteção térmica e amortecimento de choques na aterragem, a incorporar na cápsula". O ensaio final "consistiu em reproduzir as condições reais em que a cápsula irá impactar o solo", tendo sido realizado no Laboratório de Ensaios Especiais do ISQ, situado em Castelo Branco.



