'Perseverança' tenta hoje pousar em Marte. Acompanhe em direto

A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) tenta esta quinta-feira fazer chegar o seu nono robô à superfície de Marte. A missão Mars 2020 Perseverance (Marte 2020 Perseverança, em português) está programada para pousar esta noite no planeta vermelho.







NASA/JPL-Caltech/Handout via REUTERS

A missão de aterragem vai ser um dos momentos cruciais para o sucesso de uma missão que saiu da Terra a 30 de julho de 2020. São os chamados "sete minutos de terror" - o momento de entrada, descida e pouso (EDL, em inglês) - que o rover vai ter de passar sozinho, dada a distância da Terra e o delay entre os dois planetas - 11 minutos e 22 segundos. Ou seja, quando na Terra estivermos a ver as imagens do rover a entrar na atmosfera de Marte, ele já deve estar pousado na sua superfície.Mais concretamente algures dentro da cratera Jezero, onde os cientistas que acompanham a missão esperam poder encontrar vestígios de vida microscópica com milhares de anos. A chegada a Marte do Perseverance pode ser acompanhada em direto no site da NASA ou no YouTube, a partir das 19h15. A aterragem está prevista para as 20h55, hora portuguesa.Durante a emissão vai ser possível acompanhar uma das fases mais importantes e mais arriscadas, já que apenas 40% das missões a Marte conseguiram pousar. O Perseverance estão programado para conseguir aterrar sozinho e em segurança. Se tudo correr bem, uma das primeiras tarefas do robô é fotografar a sua nova casa.Com o Perseverance vai também um objeto nunca enviado para Marte: um pequeno helicóptero - Ingenuity -, a primeira tentativa de operar um voo na superfície de outro planeta.É de esperar que esta missão dure pelo menos um ano marciano - ou seja, 687 dias terrestres (quase dois anos). Tempo durante o qual deve recolher imagens e vestígios de possível vida numa cratera formada pelo impacto do delta de um rio há muito extinto e que tem 45 quilómetros de diâmetro."Achamos que a cratera de Jezero é um dos melhores locais para encontrar biomarcadores", defendeu Ken Williford, cientista adjunto do projeto Marte 2020 do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.