A nova moda para não ter papada sem fazer cirurgias

Uma nova técnica difundida no TikTok defende ser possível sem intervenção médica: basta pôr a língua contra o céu da boca. Chama-se mewing, mas está envolta em polémica.

O que é que Angelina Jolie, Bella Hadid e Kim Kardashian têm em comum e que salta à vista em qualquer passadeira vermelha por onde desfilem? Sim, é mais do que um rosto bonito, sejamos específicos: o segredo está no queixo. E se houvesse uma maneira de conseguir um perfil parecido sem recorrer a uma cirurgia? É esta tentadora premissa que está na base de uma nova técnica difundida nas redes sociais, chamada mewing. Só no TikTok, os vídeos sobre esta prática somam já mais de 7,1 mil milhões de visualizações. O mewing tem como objetivo melhorar a estrutura facial (sobretudo o queixo e a chamada papada, aquela acumulação de tecido em baixo) através de um correto posicionamento da língua.