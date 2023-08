De todas as coisas tontas que a Internet já me tinha posto a fazer, aquela era, curiosa e paradoxalmente, a mais inestética: de pijama, em frente ao espelho da casa de banho, eu esticava a pele da cara com os nós dos dedos, em movimentos lentos mas precisos, que me aproximavam mais de um vilão da Marvel que de um anúncio a cremes com grande concentração de ácido hialurónico. Não era um espetáculo lindo de se ver mas, na verdade, fazia sentido que não fosse: o ioga facial não foi inventado para ser bonito mas para ser eficaz.