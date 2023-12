Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Detenha-se por alguns segundos no ambiente à sua volta, sobretudo nas pessoas que o rodeiam. Esteja em que sítio estiver: no trabalho, nos transportes públicos, até mesmo na sua casa. Provavelmente há uma ou mais pessoas a tossir, certo? É este, talvez, o sintoma mais evidente de que estamos oficialmente no inverno. Mas não só: de que a gripe, lembra-se daquele vírus que mais nos incomodava antes da Covid, chegou em força.