Em busca de um rosto perfeito

Ter os lábios mais volumosos, nariz e queixo perfeitos ou testa sem rugas de expressão nunca foi tão simples. Antes, os mais interessados em fazer ajustes estéticos eram os mais velhos. Hoje, são as novas gerações, a partir dos 18 anos, que revelam o desejo de mudar a imagem com procedimentos à base de ácido hialurónico [substância produzida naturalmente pelo corpo, encontrada em maiores quantidades na pele, com a função de manter a pele firme e hidratada], que não são definitivos como as cirurgias.