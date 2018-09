A empresa foi alvo de um ataque informático que permitiu aos hackers terem acesso às contas de 50 milhões de utilizadores da rede social Facebook.

O Facebook disse, esta sexta-feira, que um ataque informático levou a que ficassem expostas informações de mais de 50 milhões de utilizadores.



A rede social descobriu esta falha na segurança informática no início da semana. A falha permitiu que os piratas informáticos acedessem às contas de dezenas de milhões de utilizadores do Facebook.



Entretanto, a empresa já terá arranjado as falhas e avisado as autorides. No entanto, cerca de 90 milhões de utilizadores foram obrigados a sair da sua conta e voltar a entrar como medida de precaução.



O Facebook afirmou não saber ainda a identidade dos atacantes ou de saber a profundidade do ataque, mas que já lançou uma investigação interna.



Esta falha na segurança da rede social surge num momento particularmente frágil da empresa, depois de ter sido considerado responsável por ajudar a disseminar "desinformação" durante a campanha presidencial estado-unidense de 2016 que seria ganha por Donald Trump.



Actualmente o Facebook está a aguardar deliberação por parte de Washington que pode vir a decidir regular a empresa por esta ter demasiada influência, podendo ser utilizada para maus propósitos. O Facebook esteve também no centro da polémica recentemente por ter cedido informação dos utilizadores à Cambridge Analytica. Com esse esquema, a empresa de análise de dados teve acesso a informação de 87 milhões de utilizadores.