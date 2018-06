Não se interessam pela partilha virtual, preocupam-se com a privacidade e preferem amizades de carne e osso. São jovens adultos sociáveis, mas recusam-se a entrar nas redes sociais.

Diogo, Cristóvão, Madalena e Bruno são uma excepção entre os amigos e familiares. Tudo porque deixaram as redes sociais e não pensam voltar. Chegam até a penalizar os amigos quando estes ficam agarrados ao telemóvel. Cristóvão, por exemplo, ditou uma regra para as saídas: "Quando íamos jantar fora, se alguém do grupo pegasse no telemóvel, pagava as sobremesas e os cafés. Na primeira vez, achavam que eu estava a gozar e acabaram por pegar todos. O problema é que eu é que tinha levado o carro. Logo, foram todos a pé para casa." Agora, já ninguém falha o compromisso.



Quase metade dos portugueses, 4,9 milhões, têm contas em redes sociais – destes 96% estão no Facebook e 50% no Instagram, revelou a Marktest num estudo de 2017. Ainda assim, parece surgir uma tendência: é que 19% abandonaram uma rede social no último ano.



Diogo Terremoto e Cristóvão Alves têm 24 anos, mas foram mais precoces a abandonar estas tecnologias. O primeiro, designer de interfaces, mora no Porto. O segundo, engenheiro informático, vive em Vizela. Ambos estiveram no Hi5 – uma das primeiras redes sociais, criada em 2003 – e Diogo passou brevemente pelo Facebook. Mas, entre os 15 e os 16 anos, largaram as redes sociais de vez e um dos motivos por que não voltam é a privacidade. Ou, melhor, a falta dela.



"Toda a gente me diz que não percebe o porquê de eu não estar numa rede social. E quando eu falo das questões de privacidade dizem: ‘Não tenho nada a esconder, por isso não tenho problemas com isso’", recorda Cristóvão à SÁBADO. Mas o jovem tem uma resposta pronta: "O que costumo dizer é: ‘Imagina que são 3h da manhã e alguém entra em tua casa, passa por todas as divisões e depois vai-se embora. Não te causou mal nenhum, não estragou nada, mas se calhar ias achar estranho.’ E eles percebem, mas continuam a achar que o Facebook é diferente."



Cristóvão viu os seus receios ganharem forma com o mais recente escândalo protagonizado pela Cambridge Analytica, que terá acedido sem autorização aos dados de mais de 87 milhões de utilizadores da rede fundada, em 2004, por Mark Zuckerberg.



Diogo foi mais longe e bloqueou no computador pessoal todos os domínios detidos pelo Facebook para impedir o tráfego de dados de e para a rede. "O Facebook tem péssimas práticas de segurança e de privacidade. O produto somos nós."

Mas não são só as preocupações com a privacidade que os afastam das redes. A falta de interesse na partilha da vida pessoal através de um perfil virtual é um ponto em comum entre todos os que conversaram com a SÁBADO.



Para partilhar o que quer com os amigos, Diogo usa o Slack e o iMessage. E basta. "Nunca tive a necessidade de partilhar o meu dia-a-dia para aprovação. Pelo contrário. Eu estou aqui, tenho um corpo e isso já chega, não preciso de um perfil Mas há um certo medo de as pessoas serem como são, de se aceitarem perante os outros. E a rede social permite mudar um pouco isso, porque só se comunicam as coisas boas: ‘tirei férias’, ‘estou com este pessoal à noite’, ‘fui a este concerto’." Todos parecem ter vidas perfeitas", acrescenta.



E daí vem um dos piores hábitos estimulados pelas redes – a comparação com o outro. Quem o afirma é a psicóloga especialista em adicção à Internet, Rosário Carmona e Costa: "Alguns adultos estão na sua vida normal – vão trabalhar, tratam dos filhos – e vêem que uma amiga pôs uma foto a beber um copo de vinho ou que outro amigo está sempre a pôr fotografias das viagens que faz. Ficam a sentir que a sua vida é menos interessante. E a verdade é que aquela fotografia representa um segundo na vida, não se pode generalizar."



Fartos do mundo cor-de-rosa

Foi isso que aconteceu com Madalena Pereira, de 24 anos. Cansou-se do "mundo cor-de-rosa" e quis "acabar com a vaidade e com a máscara" que, admite, também ela acabara por criar no Facebook. Entre os 14 e os 17, a jovem explicadora da Póvoa de Varzim perdia horas e horas a bisbilhotar amigas de amigos, mensagens, a divagar. "Sentia que, quando entrava na rede social, era ela que me dominava", recorda.



Apesar disso, foi o Facebook que a ajudou a encontrar um cão que tinha fugido e foi num grupo da rede social que desenvolveu o gosto pela observação de aves. Era também através do Facebook que eram partilhados apontamentos relevantes para a licenciatura que a jovem tirou em Biologia. Por estas e outras razões, Madalena não duvida que a rede social possa ser uma ferramenta boa. O problema está no uso que lhe damos, argumenta: "Ainda não estamos num patamar em que conseguimos usar esta tecnologia totalmente a nosso favor, com sustentabilidade e ética. E estamos a ser manipulados por ela."



Depois de sete anos sem perfis virtuais, Madalena diz que é "mais sincera" com ela mesma. E descobriu outros interesses: "Passei muito mais tempo a ler coisas que me interessavam realmente. Faço macramé, faço artesanato. Tenho tempo para me dedicar ao meu desenvolvimento pessoal e de consciência, em vez de estar só colada ao ecrã."



Tempo é, aliás, uma das palavras repetidas pelos resistentes. E é a resposta imediata de Diogo quando lhe perguntam qual é a maior vantagem de estar desligado. Sanidade mental, vem logo a seguir. "Não estar interessado em demonstrar a outros um certo estilo de vida, uma certa mensagem e afirmar a minha presença."



A questão da sanidade mental tem fundamento científico. A psicóloga Rosário Carmona e Costa admite que as pessoas que vivem sem redes sociais podem estar mais protegidas da sobrestimulação e das suas consequências. "Toda esta estimulação auditiva e visual coloca-nos, do ponto de vista cerebral, no estado de resposta mais primitivo, que é o de luta ou fuga. Quando no tempo das cavernas víamos uma ameaça, tínhamos de decidir no imediato se lutávamos ou fugíamos, era uma decisão de sobrevivência. E a luz do ecrã, a rapidez com que se saltita de conteúdo para conteúdo é tão stressante que mimetiza a resposta de luta -fuga. Daqui pode vir uma sensação de exaustão, fadiga e ansiedade."



As consequências estendem-se até ao sono, explica Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono. "Os smartphones e os tablets utilizam LEDs que emitem luz azul, uma radiação que caracteriza a luz do sol da manhã. E estar a levar com esta radiação à noite vai enganar o cérebro e inibir a produção da hormona do sono – a melatonina." O caso agrava-se quando se fala de jovens, que têm o mau hábito de "levar os aparelhos para a cama" e "tentar comunicar com amigos até muito tarde", alerta.

Bruno Teixeira, de 36 anos, privilegia o convívio pessoal ao vício dos smartphones. "Quando quero ter uma boa conversa com amigos, prefiro convidá-los e sentarmo-nos a falar. É mais agradável estar mais próximo e não atrás de um ecrã."



Foi a vontade de reencontrar amigos de infância que levou o professor de música a criar uma página de Facebook, que manteve durante um ano. Era uma "ferramenta interessante", até para divulgar o trabalho. Mas, depois de encontrados os amigos, fartou-se do perfil virtual porque as pessoas que tinham Facebook não estavam interessadas em conviver pessoalmente. "Era quase por estatística – tenho x amigos, publico x coisas."



Um mês sem Internet

Diogo Terremoto já deixou as redes há 12 anos, mas continua preocupado com a utilização da Internet. Prova disso é que, no dia da entrevista com a SÁBADO, tinha acabado de completar um ciclo de um mês sem usar a Internet para entretenimento.



Durante 30 dias, não pôs os pés no YouTube, no Reddit ou no Slack para passar tempo. O início foi atribulado – pegava várias vezes no telemóvel sem querer. Mas, passadas duas semanas, já era normal. E o tempo parecia esticar. "Antes, no fim-de-semana, tinha alguns projectos que gostava de iniciar, mas depois acabava por não o fazer porque ia para o Slack ou para o YouTube. E, agora, sento-me no quarto e penso que tenho imenso tempo. Nunca tive essa sensação – ver aquele espaço, que era ocupado por entretenimento, e pensar: ‘Agora se quiseres lês um livro ou vais fazer aquele projecto que querias fazer há muito tempo.’"



Duas horas e 35 minutos é o tempo que os portugueses, entre os 15 e os 24 anos, passam por dia nas redes sociais. São a fatia da população que passa mais tempo ligada, revela a Marktest. E é sobre os mais jovens que recaem as maiores preocupações da psicóloga Rosário Carmona e Costa, que acredita que "a utilização excessiva das redes sociais pode torná-los menos aptos na manipulação do mundo real, na expressão emocional e na assertividade".



Mas, segundo a especialista em adicção à Internet, o problema não está no tempo que os jovens passam nas redes. O problema surge quando as relações interpessoais passam para segundo plano: "O que me preocupa mais é quando eles estão desligados, quão competentes estão a conseguir ser quando estão cara a cara. Se não conseguem guardar os telefones mesmo quando estão com pessoas e se não conseguem reparar que a amiga não está bem?" E vai mais longe: "Não interessa ser o rei do Instagram se daqui a cinco anos a rede deixar de existir e eu não conseguir fazer um amigo, arranjar um par na faculdade para trabalhar ou for demasiado agressivo quando o meu chefe me der uma ordem."



A promoção de actividades offline é, na opinião da psicóloga, a melhor ferramenta contra o vício. "Quanto mais estivermos ligados aos outros, mais nos apetece desligar das redes sociais."



Madalena não esconde que, às vezes, ainda pensa voltar, mas resiste: "Estou a criar em mim uma resiliência ao Facebook. Toda a gente está lá a toda a hora, mas será que eu tenho de estar lá quando acho que não é uma coisa essencial? Isto também é uma prova do momento que estamos a viver."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 732, de 10 de Maio de 2018.