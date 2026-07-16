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16 de julho de 2026 às 18:28

Zelensky esclarece demissão do ministro da Defesa ucraniano

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justificou, esta quinta-feira, a demissão do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, com as divergências entre o Ministério da Defesa e a liderança militar.

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