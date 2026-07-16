"Medidas irresponsáveis e despesistas do PS e Chega já custaram mais de mil milhões": Paulo Núncio

Paulo Núncio defendeu ainda a governação da AD, destacando a redução do IRS e do IRC desde 2024.

No debate sobre o Estado da Nação, esta quinta-feira, Paulo Núncio, do CDS, criticou a oposição, afirmando que "as medidas irresponsáveis e despesistas acordadas entre o PS e o Chega já custaram ao país mais de mil milhões de euros".

Acusou os partidos de esquerda de hipocrisia ao queixar-se dos serviços públicos, argumentando que o facilitismo na imigração ilegal duplicou a população imigrante em cinco anos, afetando a saúde, educação e habitação.

Paulo Núncio defendeu ainda a governação da AD, destacando a redução do IRS e do IRC desde 2024, e classificou a extinção do SEF como "um desastre anunciado".