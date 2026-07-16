"Os portugueses deixam o Luís trabalhar. O Luís é que não trabalha": Fabian Figueiredo

O deputado do Bloco de Esquerda destacou o "caos olímpico no Ministério de Educação".

Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, criticou o Governo no Parlamento, durante o debate do Estado da Nação, afirmando que "os problemas do País não embarcam" com o primeiro-ministro nas suas viagens, referindo-se à viagem de Luís Montenegro ao Estados Unidos para acompanhar o Mundial 2026, enquanto Portugal enfrentava fortes incêndios.

Acusou o Executivo de falhar na habitação, na saúde e na educação, apontando o "caos olímpico no Ministério de Educação". Além disso, criticou a ministra da Saúde, apelidando-a de "verdadeiro amuleto da sorte do negócio privado da saúde", e exigiu a fixação de tetos máximos nos combustíveis.

Concluiu com uma crítica ao primeiro-ministro: «Os portugueses deixam o Luís trabalhar. O Luís é que não trabalha para resolver os problemas dos portugueses».