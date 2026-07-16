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16 de julho de 2026 às 19:39

Portugueses responsabilizam ministro da Educação por atrasos na correção dos exames nacionais

É o que revela o mais recente barómetro Intercampus para o NOW, que mostra também que os portugueses estão divididos quanto à eventual demissão de Fernando Alexandre.

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