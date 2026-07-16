Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de julho de 2026 às 19:38

400 bombeiros combatem incêndio florestal no nordeste de Espanha

Cerca de 400 bombeiros, apoiados por 19 meios aéreos, combatem um incêndio florestal que deflagrou, esta quarta-feira, junto à aldeia de Orés, na região espanhola de Aragão.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30