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16 de julho de 2026 às 12:59

Zelensky e Starmer prestam homenagem aos soldados ucranianos mortos junto ao Muro da Memória

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prestaram homenagem aos soldados mortos na guerra durante uma cerimónia no Muro da Memória, em Kiev, esta quinta-feira. Os dois líderes depositaram coroas de flores e cumpriram um minuto de silêncio em memória dos militares caídos em combate.

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