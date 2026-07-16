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16 de julho de 2026 às 12:13

Pombo com dificuldades respiratórias recebe oxigénio após inalar fumo de incêndio nos EUA

Depois de combaterem um incêndio numa viatura, esta terça-feira, em Oakland, no estado norte-americano da Califórnia, os bombeiros repararam num pombo com dificuldades respiratórias. Suspeitando de inalação de fumo, administraram-lhe oxigénio e, pouco depois, a ave conseguiu voltar a levantar voo.

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