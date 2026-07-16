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16 de julho de 2026 às 12:09

Milhares de argentinos celebram apuramento para a final do Mundial 2026 nas ruas de Buenos Aires

Milhares de adeptos saíram às ruas de Buenos Aires, esta quarta-feira, para celebrar a vitória da Argentina por 2-1 sobre a Inglaterra, que garantiu o apuramento para a final do Campeonato do Mundo de 2026.

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