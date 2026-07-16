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16 de julho de 2026 às 12:36

Ucranianos manifestam-se contra decisão de Zelensky de demitir ministro da Defesa

Dezenas de manifestantes concentraram-se, esta quinta-feira, no centro de Kiev, para protestar contra a decisão do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de demitir o ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, após este estar apenas seis meses no cargo.

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