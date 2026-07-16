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16 de julho de 2026 às 12:09

Imagens mostram resgate de menino com máscara de ‘snorkeling’ durante cheias no Texas

Um menino que usava uma máscara de ‘snorkeling’ e um colete salva-vidas foi resgatado, esta quarta-feira, durante as cheias que atingem o Texas, nos EUA. As equipas de emergência já retiraram mais de 40 pessoas de casas e veículos afetados pelas inundações.

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