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16 de julho de 2026 às 12:06

Da euforia à desilusão: adeptos ingleses reagem à reviravolta da Argentina na meia-final do Campeonato do Mundo

Imagens mostram a reação de adeptos ingleses nas Ilhas Falkland durante a meia-final do Campeonato do Mundo, esta quarta-feira, entre Inglaterra e Argentina. A festa pelo primeiro golo deu rapidamente lugar à desilusão, depois da reviravolta argentina que garantiu o apuramento para a final.

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