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13 de julho de 2026 às 22:00

EUA lançam primeiro ataque com barcos não tripulados contra o Irão

As Forças Armadas dos Estados Unidos utilizaram, pela primeira vez, embarcações não tripuladas num ataque militar, atingindo instalações navais iranianas em Bandar Abbas, segundo o Comando Central norte-americano.

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